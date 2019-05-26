HABER

Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Kars’ta FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince TSK mensupları içerisine sızan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilerek yurt genelinde değişik illerde yapılan çalışmalarda 1 Yarbay, 2 Yüzbaşı, 1 üsteğmen, 8 astsubay, 1 uzman çavuş ve Harp Okulu'nda sözleşmeli subay öğrencisi iken İhraç olan 1 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolleri için hastaneye ardından da Adliye’ye sevk edildi.

Adiliye’ye sevk edilen şüphelilerden 1 Yarbay, 1 Yüzbaşı ve 3 astsubay olmak üzere toplam 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 1 Yüzbaşı, 1 üsteğmen, 5 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 sözleşmeli subay öğrencisi rütbesindeki toplam 9 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Konuyla İlgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak, Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile kararlıkla devam edecektir” denildi.

Kaynak: AA

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Yüksekovalı öğretmen ve öğrencilerden 'Doğa için söyle' klibiYüksekovalı öğretmen ve öğrencilerden 'Doğa için söyle' klibi
Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlarZorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars rütbeli askerler

En Çok Okunan Haberler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da 2 gündür aranan Cengizhan'ın cesedi bulundu!

İki gündür aranıyordu! Cesedi bulundu...

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Gece yarısı korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

Saatlerdir her yerde aranıyordu! Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

Teravih namazına giden yaşlı adamın korkunç ölümü! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.