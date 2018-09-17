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Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel'den haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 00:53 | Son Güncelleme

Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel için arama çalışması başlatıldı

Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel'den haber alınamıyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolan Sedanur Güzel'in için arama çalışması yürütülüyor.

İlçeye bağlı Paslı köyünde, öğlen yabani meyve toplamaya çıkan 9 yaşındaki Güzel'den haber alamayan ailesi, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı. Uzun süren çalışma sonuç vermeyince jandarma ekiplerine haber verildi. Köye gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, arazide arama çalışması başlattı.

HERYERDEARANİYOR

Sedanur'u arama çalışmaları dedektör köpekler eşliğinde sürdürülüyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sedanur Güzel Kayıp Çocuk Kars Kağızman

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