HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Kars’ta keşfedilmeyi bekleyen görüntü! Yılan gibi kıvrılarak akıyor

Kars’ta keşfedilmeyi bekleyen görüntü! Yılan gibi kıvrılarak akıyor

01.08.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta bozkırın ortasından yılın gibi kıvrılarak akan menderesler görenleri büyülüyor. Adeta bir yılan gibi kıvrılarak akan 4 mevsim ayrı güzelliğe bürünen Selim menderesleri keşfedilmeyi bekliyor.

Kars’ın Selim ilçesinden geçen Selim menderesleri havadan görüntülendi. Selim ovasının ortasından sessizce akarak Kars Çayı’na karışan menderesler Bozkırın ortasında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

GÖKYÜZÜNÜN MAVİSİYLE BÜTÜNLEŞİYOR

Kuraklığın yaşandığı Kars’ta kavurucu sıcaklara rağmen etrafındaki yeşilliği koruyarak yaklaşık 5 kilometre akan Selim menderesleri bozkırın ortasında kıvrılarak akarken gökyüzünün mavisiyle bütünleşerek Kars Çayı’na dökülüyor.

Screenshot_3

Kars’ta 4 mevsim ayrı güzelliğe bürünen Selim menderesleri keşfedilmeyi bekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Düğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldıDüğün müziğini duydu, oynamaya başladı! Gören telefona sarıldı
Külahı yere atan kişiye dehşeti yaşattıKülahı yere atan kişiye dehşeti yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Yangın yüzünden sinir krizi geçirmişti! Kuyumcu açılışına katılınca olay oldu

Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu! Ankara'da kaybolan küçük kız bakın nerede bulundu

Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu! Ankara'da kaybolan küçük kız bakın nerede bulundu

Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı

Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Şeyma Subaşı'nın Bodrum pozları ünlü modeli çıldırttı! "Ülkede savaştan daha beter..."

Muğla açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

Yangında şehit olmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yangında şehit olmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

Yangının ardından ilk görüntüler! 80 hektarlık alan küle döndü

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.