Kars'ta korkunç kaza! Otomobil bahçe duvarına çarptı: 4 ölü, 1 çocuk yaralı

Alınan bilgiye göre, Ali Gaffar Okkan Bulvarında seyreden Alperen Demiral yönetimindeki otomobil, Mihralibey Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde, sürücüyle otomobilde bulunan Volkan, Elif Demiral ve Tekin Alın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki B.A. sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazazedelerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

(AA)

