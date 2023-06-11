Kars'ta korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini pompalı tüfekle katletti

Dehşete düşüren olay, Selim ilçesi Eski Gazi köyünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan M.B, bir süre önce tartıştığı eşi 28 yaşındaki Ö.B'yi darp etti. Bunun üzerine Ö.B, köydeki baba evine geldi.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

M.B, barışmak üzere geldiği köyde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, aracında bulunan pompalı tüfekle önce kayınbiraderi Z.Y'ye daha sonra da eşi Ö.B'ye ateş ederek kaçtı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ö.B ve ağabeyi Z.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

JANDARMA OPERASYON BAŞLATTI

İki kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı. M.B ve Ö.B çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi. (AA)

