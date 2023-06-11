HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kars'ta korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini pompalı tüfekle katletti

Kars'ta korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini pompalı tüfekle katletti

11.06.2023 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Selim ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Saldırgan korkunç olayın ardından kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden 28 yaşındaki talihsiz kadının 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Kars'ta korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbiraderini pompalı tüfekle katletti

Dehşete düşüren olay, Selim ilçesi Eski Gazi köyünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan M.B, bir süre önce tartıştığı eşi 28 yaşındaki Ö.B'yi darp etti. Bunun üzerine Ö.B, köydeki baba evine geldi.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

M.B, barışmak üzere geldiği köyde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, aracında bulunan pompalı tüfekle önce kayınbiraderi Z.Y'ye daha sonra da eşi Ö.B'ye ateş ederek kaçtı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ö.B ve ağabeyi Z.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

JANDARMA OPERASYON BAŞLATTI

İki kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı. M.B ve Ö.B çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sayan'ın yeğeni maganda kurşunuyla vurulduSayan'ın yeğeni maganda kurşunuyla vuruldu
MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!MKE fabrikasındaki patlamada şehit olan işçilerin kimlikleri belli oldu!
MKE'nin fabrikasında patlama! 5 kişi hayatını kaybetti, kahreden sözler: 'Ben ölseydim de sen ölmeseydin'MKE'nin fabrikasında patlama! 5 kişi hayatını kaybetti, kahreden sözler: 'Ben ölseydim de sen ölmeseydin'
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kars

En Çok Okunan Haberler

Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!

Dördüncü Fatih Terim dönemi başlıyor!

Sokaklar göle döndü, Mansur Yavaş'tan uyarı geldi

Sokaklar göle döndü, Mansur Yavaş'tan uyarı geldi

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'

Zelenskiy dünyaya ilan etti: "Saldırıya geçtik"

Zelenskiy dünyaya ilan etti: "Saldırıya geçtik"

Erdoğan'ın dünkü görüşmesinden sonra dikkat çeken 'ekonomi' mesajı!

Erdoğan'ın dünkü görüşmesinden sonra dikkat çeken 'ekonomi' mesajı!

Yavaş'ın son beğenisi gündem yarattı

Yavaş'ın son beğenisi gündem yarattı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Evinizin havasını değiştirecek Chakra ürünlerinde 1 alana 1 hediye ve %50 indirim

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.