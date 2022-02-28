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Kars'ta liseli kız 'seni kaçıracağım' diyen kişiyi köy meydanında öldürdü

28.02.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta dehşete düşüren bir olay yaşandı. 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E. adlı kız, kendisini "Seni kaçırıp, evleneceğim" diye rahatsız ettiğini iddia ettiği Birdal Doğan'ı (40) köy meydanında tabancayla vurup, öldürdü. İşte kan donduran olayın detayları!

Kars'ta liseli kız 'seni kaçıracağım' diyen kişiyi köy meydanında öldürdü

Dehşete düşüren olay, Kars'ın Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde, sabah saatlerinde meydana geldi. Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi A.E., bir süredir, "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diyerek kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Birdal Doğan'ı, köy meydanındaki çeşmenin yanında gördü. A.E., hayvanları sulayan Doğan'ı babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Köylülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri A.E.'yi evinde silahıyla gözaltına aldı. A.E.'nin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

(DHA)

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cinayet Kars
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