Kars'ta mahalleye inen bozayı şaşkınlık yarattı: Genelde geceleri geliyor

Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gündüz inen boz ayının, bahçelerde gezdikten sonra cadde ve sokaklardaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradığını gören vatandaşlar, bu anları ölümsüzleştirdi.

Atık yiyeceklerle karnını doyuran bozayı, ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

''ÖNCE KOVANLARA SALDIRDI, SONRA ŞEHİR İÇİNE GELDİ''

İlçe sakinlerinden Emir Ali Bakışçı, AA muhabirine, ayıların mahallelerine genelde geceleri geldiğini belirterek, "Bugün orta büyüklükte bir ayı önce komşunun bahçesindeki kovanlara saldırdı, daha sonra da şehir içine doğru geldi. Burada yiyecek ararken biz de onu izledik" dedi.

(AA)

