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  4. Kars’ta nefes kesen balık tutma mücadelesi! Suyun çekildiğini görünce akın ettiler

Kars’ta nefes kesen balık tutma mücadelesi! Suyun çekildiğini görünce akın ettiler

31.08.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta kuraklıktan dolayı dere çekilirken, köylüler balık tutmak için adeta dereye koştu. Dereye koşan köylüler, suya girerek elleriyle balıkları tutmaya çalışırken düşe kalka yapılan balık avı kameralara yansıdı.

Kars'In Arpaçay ilçesine bağlı Küçükboğaz köyünden geçen Küçükboğaz köyü çayı, aşırı sıcaklıktan dolayı çekildi. Çekilen derede balıklar göletlerde kaldı. Balıkları gören köylüler, dereye akın etti.

Elbiseleriyle dereye giren köylüler, balıkları elleriyle yakalamak için yoğun çaba sarf etti. Her defasında kaçmayı başaran balıklar, köylülere zor anlar yaşattı. Düşe kalka ıslanarak balıkları tutmaya çalışan köylüler, elle balık tutma da başarılı olamadılar.
Elle balık tuttuklarını ifade eden köylüler, “Elimizle tutuyoruz. Çok zevkli, çok heyecanlı oluyor. Bunun zevki daha güzel, hem zevk alıyorsun, böyle balık tutmak çok güzel oluyor” dediler.

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TAŞLARIN ARASINA SIKIŞTIRARAK BALIK TUTTULAR

Balıkları tutmak için farklı alternatifler deneyen köylüler, son olarak balıkları taşlarının arasında toplu olarak sıkıştırmayı denedi. Balıkları taşların arasına sıkıştıran köylüler, zor da olsa balık yakalamayı başardılar, köylülerle balıkların mücadelesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

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NEFES KESEN MÜCADELE

Küçükboğaz köy çayında elle balık tutmakta zorlanan köylüler, kaçan balıkları yakalamak için adeta ter döktü, düşe kalka, ıslanarak yapılan balık avında köylüler sınıfta kaldı. Her fırsatta kaçmayı başaran balıklardan sadece birkaç tanesi köylere yakalandı. Köylülerle balıkların nefes kesen mücadelesi an be an kameralara yansıdı.

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(İHA)

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Kars
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