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  4. Kars'ta ortalık savaş alanına döndü! Eline sopayı alan kavgaya koştu

Kars'ta ortalık savaş alanına döndü! Eline sopayı alan kavgaya koştu

26.08.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga çıktı. Polisin havaya ateş açarak tarafları ayırdığı kavgada 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kars'ta ortalık savaş alanına döndü! Eline sopayı alan kavgaya koştu

Edinilen bilgilere göre olay, Sarıkamış ilçesi Şehit Kemal Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polislerin havaya ateş açarak ayırdığı taraflardan H.Y. ve K.Y. ağır yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılardan H.Y. Erzurum Şehir Hastanesine, K.Y. ise Van'a sevk edildi. Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga anları ise saniye saniye cep telefonu kameralarına ve güvenlik kameralarına yansıdı.

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(İHA)

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Kars
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