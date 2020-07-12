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Kars'ta selin vurduğu köy savaş alanına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 14:41 | Son Güncelleme

Kars’ta etkili olan sağanak yağmur sele dönüştü. Selin vurduğu Selim ilçesi Başköy Mahallesi adeta savaş alanına döndü. Bir vatandaş ise suyun içinde kalan av köpeğini canını hiçe sayarak kurtardı.

Kars'ta selin vurduğu köy savaş alanına döndü

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Başköy’de dün etkili olan sağanak yağmur sele dönüştü. Selin verdiği zararlar ise gün ağarınca ortaya çıktı.

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Dağdan gelen sel birçok ev ve ahır da hasara neden olurken, köy adeta savaş alanına döndü. Sel ile birlikte gelen çamur ve taşlar ise köy girişini kapattı.

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Bir vatandaş ise av köpeğini suyun içinde görünce canını hiçe sayarak suya atladı. Köpeğini kurtaran Uğur Yılmaz, “Suyun içinde olduğunu görünce dayanamadım gittim çekip aldım” dedi.

İl Özel İdaresi, AFAD ve ARAS EDAŞ ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin köydeki çalışmaları devam ediyor.

İHA

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