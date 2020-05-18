HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kars'ta sıcak çatışma! 3 terörist öldürüldü, 1 asker şehit oldu

Kars'ta sıcak çatışma! 3 terörist öldürüldü, 1 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 17:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kars kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz bölgeden alınarak hastaneye sevk edilmiştir." denildi. Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Kars'ta sıcak çatışma! 3 terörist öldürüldü, 1 asker şehit oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurtta terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen ilçedeki Çemçe bölgesine, jandarma komando birliklerce operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askeri personel yaralandı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

YARALI ASKERLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

Silah arkadaşlarınca helikopterle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan yaralı askerlerden biri kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.

Kars Valisi Türker Öksüz de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ayrıca bölgede teröristlere yönelik operasyonun hava destekli devam ettiği öğrenildi.

FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Sıcaktan bunalınca traktör römorkunu havuz yaptılarSıcaktan bunalınca traktör römorkunu havuz yaptılar
Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifiKendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi

En Çok Okunan Haberler

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Fatih Portakal'dan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki

Fatih Portakal'dan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Diğer Haberler
Yazılı ve Resimli 19 Mayıs mesajları 2020: 101. yılında Samsun’a çıkış!

101. yılında Samsun’a çıkış!

Muş Valisi açıkladı! İftar yemeğine giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı

Vali açıkladı! İftar yemeğine giden 13 kişiye virüs bulaştı

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı mı?

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Beş iş yerinden hırsızlık yaptı, altıncıda uyuyakaldı

Beş iş yerinden hırsızlık yaptı, altıncıda uyuyakaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan Eren Yıldırım açıklaması

CHP'den Eren Yıldırım açıklaması

Sokağa çıkma izninden dönmeyen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Sokağa çıkma izninden dönmeyen yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.