Kars'ta sıcak çatışma! 3 terörist öldürüldü, 1 asker şehit oldu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yurtta terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen ilçedeki Çemçe bölgesine, jandarma komando birliklerce operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 3 askeri personel yaralandı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

YARALI ASKERLERDEN BİRİ KURTARILAMADI

Silah arkadaşlarınca helikopterle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan yaralı askerlerden biri kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.

Kars Valisi Türker Öksüz de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ayrıca bölgede teröristlere yönelik operasyonun hava destekli devam ettiği öğrenildi.

FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

