Kars'ta tarihi eser kaçakçılığı: 1 kişi gözaltında

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda, Susuz ilçesi kırsalında ikamet eden bir kişinin evinde arama yaptı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada 1 ciltsiz sarı saman kağıda yazılı eski Kur’an-ı Kerim, 3 adet sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 bıçak, 1 yüzük ve 4 obje ile 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 av tüfeğine ait şarjör ve 7 av tüfeğine ait fişek ele geçirildi. Olayla ilgili "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.
Kaynak: AA