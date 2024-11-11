Kars'ta tarihi eser kaçakçılığı: 1 kişi gözaltında

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda, Susuz ilçesi kırsalında ikamet eden bir kişinin evinde arama yaptı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada 1 ciltsiz sarı saman kağıda yazılı eski Kur’an-ı Kerim, 3 adet sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 bıçak, 1 yüzük ve 4 obje ile 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 av tüfeğine ait şarjör ve 7 av tüfeğine ait fişek ele geçirildi. Olayla ilgili "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır