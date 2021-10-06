Kars'ta yemek arayan ayılar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi

Her yıl Sarıkamış'tan Karadeniz'e göç eden bozayılar, kışa doğru aynı güzergahı takip ederek geri dönüyor. Sarıkamış çöplüğü başta olmak üzere ilçe merkezindeki çöplük ya da oteller bölgesinde beslenen ayılar, aralık ayında ise Sarıkamış ormanlarında kış uykusuna yatıyor. Sarıkamış Kayak Tesisleri'ndeki bir otele ait konteynerlere gelen ayı ile yavruları saniye saniye görüntülendi.

"GİREMEYİNCE PENÇELERİ İLE VURUP GİTTİLER"

Ayıların, yem deposu olarak kullanılan iki konteynere zarar vermemesi için bölgeye bal, kuru kayısı ve ekmek bırakan otel yöneticisi Deniz Demir, şunları söyledi:

"Otele ait yarış atları bulunmakta. Bu atların yiyeceklerini de otele yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bu iki konteynerde saklıyoruz. Ama son günlerde konteynerlere gelen ayılar, özellikle buğdayları yiyordu. Konteynerleri ayıların saldırısından korunmak için güçlendirdik. Bir gece otomobilin içerisinde bekleyip ayıların buraya geldiğinde neler yaptığını görmek istedim. 'Konteynere zarar vermesinler' diyerek önüne yiyecek bıraktım. İlk gelen bir ayı, bu yiyecekleri yiyerek uzaklaştı. Ama iki yavrusu ile gelen anne ayı, bu yiyeceklerle ilgilenmeyip, konteynerin içerisine girmeye çalıştı. Giremeyince konteynere pençeleri ile vurarak zarar verip gittiler. Ayılarla mesafem birkaç metreydi. Yanımda kamera vardı, onu açmaya korktuğum için cep telefonu ile çektim."

(DHA)

