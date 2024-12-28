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Kars'ta yolcu otobüsü devrildi! 23 yaralı 'Araç solladı ve yavaşladı'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
28.12.2024 15:35
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Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı. Kars Valisi Ziya Polat, "Allaha şükür herhangi bir ölümüz yok" dedi. Sürücü de şeritlerinde devam ederken bir aracın kendilerini solladığını belirterek, "Araç solladı ve yavaşladı. Biz de orta şeritte duramadık. Ona vurmamaya çalışırken arabayı sulu kar çekti, bizi şarampole attı" ifadelerini kullandı.

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi! 23 yaralı 'Araç solladı ve yavaşladı'

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi. Yolcu otobüsü, Kars-Erzurum kara yolunun Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınlarında yoldan çıkıp karla kaplı araziye devrildi. Otobüsteki 23 kişinin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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"AĞIR YARALIMIZ YOK"

Kars Valisi Ziya Polat, AA muhabirine, İzmir'den yola çıkan otobüsün Selim ilçesi Oluklu mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

Polat, "30 yolcumuz mevcuttur. Allaha şükür herhangi bir ölümüz yok. Bunlardan 23'ünün sevkleri yapıldı. Şu an bize bildirilen son bilgiye göre 15 tane sarı, 8 tane de yeşil kodumuz var. Yani ağır yaralımız yok demektir. Tekrar geçmiş olsun diyorum." dedi.

Kars'ta iki gündür kış şartlarının görüldüğünü anlatan Polat, "Ekiplerimiz gece gündüz yoğun şekilde fedakarca çalışıyor. Lütfen ekiplerimizin aldığı tedbirlere uymalarını rica ediyoruz. Tekrar kazada yaralanan hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

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Sürücü de şeritlerinde devam ederken bir aracın kendilerini solladığını belirterek, "Araç solladı ve yavaşladı. Biz de orta şeritte duramadık. Ona vurmamaya çalışırken arabayı sulu kar çekti, bizi şarampole attı." dedi.

Bölgede aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. (AA)

Anahtar Kelimeler:
yolcu otobüsü kaza
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