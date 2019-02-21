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Kars'ta zorlu tatbikat! Yabancı askerler heyecanla izledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 14:15 | Son Güncelleme

Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı Kars'ta gerçekleştirildi. Zorlu hava şartlarının devam ettiği şehirde hava koşullarına rağmen başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi. Termometrelerin eksi 17 dereceyi gösterdiği bölgede görev alan milli SİHA Bayraktar TB2 18 bin feet yükseklikten yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurdu.

Yabancı askerlerin beğenisini toplayan tatbikatta Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği milli ürünler sergilendi. Farklı ülkelerden katılan heyetlerinin beğenisini toplayan milli ürünler arasında Kuzgun da sergilendi.

Kars'ta gerçekleştirilen Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nda görev alan milli SİHA Bayraktar TB2, eksi 17 derecedeki zorlu hava koşullarında 18 bin feet yükseklikten yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurarak, yabancı askerleri heyetlerin beğenisini topladı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği milli ürünler Kış-2019 Tatbikatı'nda, yabancı askeri heyetlerden yoğun ilgi gördü.
Kars'ta gerçekleştirilen Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda zorlu hava şartlarında devam ediyor.
Tatbikatta görev alan milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 de yaptığı atışla göz doldurdu. Eksi 17 derecelik görev irtifasında uçan Bayraktar TB2 SİHA, soğuk ve zorlu hava koşullarında yaklaşık 5 kilometre uzaktaki hedefi 18 bin feet yükseklikten tam isabetle vurdu. Bayraktar TB2, başarılı atışı, ROKETSAN tarafından yerli üretilen MAM-L (Mini Akıllı Mühimmat) ile gerçekleştirdi.
Bayraktar TB2'nin zorlu hava şartlarında görevini hiçbir teknik sorun yaşamadan başarıyla yerine getirmesi tatbikata dost ve müttefik ülkelerden katılan yabancı askeri heyetlerin beğenisini topladı.
Tatbikata yakın bir noktada oluşturulan fuar ve sergi alanında yer alan Baykar'ın standını ziyaret eden birçok yabancı asker, Bayraktar TB2 hakkında bilgi aldı.

KUZGUN DA GÖREV YAPTI

KUZGUN DA GÖREV YAPTI
Baykar ve paydaşlarının ortaklaşa geliştirdiği mobil canlı yayın yazılımı Kuzgun da tatbikatta kullanıldı.
Kuzgun, mevcut şartlarda askeri birliklerde izlenen İHA veya SİHA görüntülerinin, bölgede aktif görev yapan timlerdeki mobil cihazlara yüklenerek anlık takip edilmesini sağlıyor.
Bu sayede bölgeye hakim olan güvenlik güçleri, dilediğinde canlı yayını durdurup bölgedeki düşman unsurları tespit edebiliyor, bölgenin anlık fotoğrafını çekebiliyor, görüntüyü yakınlaştırarak düşman unsurları izleyebiliyor.

KIŞ ŞARTLARINDA MUHAREBE

KIŞ ŞARTLARINDA MUHAREBE
Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'na, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarından birlik ve unsurlarla 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel katılıyor.
9'uncu Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen tatbikatla birleşik ve müşterek harekat için iş birliği ve koordinasyon sağlanıyor. Birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil, muharebe imkan ve kabiliyetleri deneniyor.
Muharebe sahasının tüm boyutlarıyla canlandırıldığı tatbikatta ateş ve manevranın senkronizasyonunu, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirme hedefleniyor.
Tatbikat süresince, ayrıca komuta-kontrol sistemlerinin zorlu kış şartlarında işletilmesi sağlandı. (AA)
İşte tatbikattan görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
Kars Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı

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