Kars'taki kuduz haberi endişe yarattı! Saldırgan hareketleri sonrası ölü bulundu, köy karantinaya alındı

Kars'tan gelen kuduz haberi endişe yarattı. Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü Köyü'nde ölen kedide kuduz tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kararı ile köy karantinaya alındı.

SALDIRGAN HAREKETLERİ SONRASI ÖLÜ BULUNDU

Denizgölü'de bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Köye giden ekiplerin kediden aldığı numune, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

KUDUZ VİRÜSÜ TESPİ EDİLDİ

Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'nde yapılan analiz sonucunda kedide kuduz virüsü tespit edildi.

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alınan köyde sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.

(AA)



