HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kars'taki kuduz haberi endişe yarattı! Saldırgan hareketleri sonrası ölü bulundu, köy karantinaya alındı

Kars'taki kuduz haberi endişe yarattı! Saldırgan hareketleri sonrası ölü bulundu, köy karantinaya alındı

29.11.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye kuduz bir köpeğin ısırması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in acısını yaşarken, korkutan haber bu kez Kars'tan geldi. Denizgölü'de saldırgan hareketleri ve sonrası ölen kedide kuduz tespit edildi. Köy, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alındı.

Kars'taki kuduz haberi endişe yarattı! Saldırgan hareketleri sonrası ölü bulundu, köy karantinaya alındı

Kars'tan gelen kuduz haberi endişe yarattı. Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü Köyü'nde ölen kedide kuduz tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kararı ile köy karantinaya alındı.

SALDIRGAN HAREKETLERİ SONRASI ÖLÜ BULUNDU

Denizgölü'de bir kedinin saldırgan hareketleri ve ani ölümü üzerine köylüler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Köye giden ekiplerin kediden aldığı numune, Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

1

KUDUZ VİRÜSÜ TESPİ EDİLDİ

Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'nde yapılan analiz sonucunda kedide kuduz virüsü tespit edildi.

2

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Komisyonu kararıyla karantinaya alınan köyde sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı yapıldı.

Morg önünde acı bekleyiş! 'Bütün kanına ve beynine işlemiş' Morg önünde acı bekleyiş! 'Bütün kanına ve beynine işlemiş'
Türkiye’nin gündeminde! Ölümle sonuçlanabilir Türkiye’nin gündeminde! Ölümle sonuçlanabilir

(AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ömer Çelik: Cumhurbaşkanını halkın seçmesi hakkını kimse geri alamazÖmer Çelik: Cumhurbaşkanını halkın seçmesi hakkını kimse geri alamaz
Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdüBu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü
Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…
Anahtar Kelimeler:
kuduz Kars

En Çok Okunan Haberler

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay! Alev alev yandı, 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Karadeniz kıyılarında ortaya çıktı... 'Zehirleyici etkisi var'

Karadeniz kıyılarında ortaya çıktı... 'Zehirleyici etkisi var'

Yemek yaparken kabusu yaşadı! 'Yüzümdeki derinin dökülmeye başladığını gördüm'

Yemek yaparken kabusu yaşadı! 'Yüzümdeki derinin dökülmeye başladığını gördüm'

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.