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  4. Kars'tan Japonya'ya! Karslı kadınların dokuduğu halılar, Japonların evine girecek

Kars'tan Japonya'ya! Karslı kadınların dokuduğu halılar, Japonların evine girecek

10.03.2021 10:17 | Son Güncelleme:
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Kars'tan Japonya'ya! Karslı kadınların dokuduğu halılar, Japonların evine girecek

Kars’ın Susuz ilçesinde dünyaya gelen iş insanı Ali Uçum, uzun yıllar halı sektöründe çalıştıktan sonra Japonya'ya yerleşti. Japonların talebi üzerine 18 yıl boyunca İran'da dokuttuğu halıları bu ülkede pazara sunan Uçum, doğup büyüdüğü memleketinde dokuma yaptırmaya karar verdi.

Karslı kadınların evlerinde dokuduğu, el emeği göz nuru organik halılar, Japonların ev ve iş yerlerini süsleyecek. Kars MÜSİAD Dış İlişkiler Başkanı Ali Uçum'un girişimleri sonucu evlerine halı tezgahı kurulan kadınlar, hem geleneksel dokumacılığı devam ettirdiklerini hem de aile bütçesine katkı sunduklarını söyledi.

4,5 YIL ÖNCE HAYATA GEÇİRDİ

Uçum, kentte halıcılığı geliştirmeyi amaçladığı projeyi 4,5 yıl önce hayata geçirdi. Ali Uçum tarafından temin edilen halı tezgahları, Susuz ilçesinde belirlenen kadınların evlerine kuruldu. Usta öğreticilerin istenilen halılarla ilgili bilgi verdikleri kadınlar, 2 ay önce tezgahlarda ilmik atmaya başladı.

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'SANATI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ'

Susuz'un Karaçoban köyünde kurulan 2 tezgahta halı dokuyan, 4 çocuk annesi Nebahat İrkit (55) ile 2 çocuk annesi Nebahat Kırdiş, kendilerine sağlanan imkan için teşekkür etti. Kadınlar, tezgahlarla hem geleneksel sanatlarını yürütebildiklerini hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi. Halı dokumacılığı yaparken mani de seslendiren kadınlar, hikayeler ve sohbet eşliğinde ilmek atıyor. Kadınlar, el emeği göz nuruyla sürdürdükleri bu sanatı devam ettirmeyi arzuladıkları gibi komşu kadınların da halıcılık sektöründe çalışmak istediklerini belirtti.

JAPON PAZARINA SUNULACAK

Kars'ta 12 kadına kurulan halı tezgahlarında, 2 ay gibi kısa sürede 6 halı dokunurken, iş insanı Ali Uçum da çalışmaları yakından takip ediyor. Kadınları dinleyen, istek ve taleplerini alan Uçum, eksileri ve artıları yerinde görerek değerlendirmelerde bulundu. Uçum, 5 yılda 1000 kadına ulaşmak ve Japonya pazarının istediği motifleri işleterek, pazar payını artırmayı hedefliyor. Kars'ta kadınların kaliteli halı dokuduğunu bildiği için işe burada başladığını kaydeden Uçum, çalışmalardan memnun kaldıklarını anlattı.

Kars'ta ticareti canlandırmak adına bir dizi faaliyetlerde bulunduklarını belirten Ali Uçum, "Şu anda 6 halı bitti. Çalışmalar oldu, verimli geçiyor. Kaliteli ürünler alıyoruz. Diğer hanımlar da dokumacılığına başlamak istiyorlar. Bu anlamda ciddi bir talep var. Bu da bizi motive ediyor ve cesaretlendiriyor. Bugün de merkeze bağlı Karaçoban köyüne gelerek çalışmaları yerinde inceledik. 3 metrekarelik tezgahları evlere dağıtıyoruz. Kadınlar, bu tezgahlarda 3 metrekarelik bir halıyı yaklaşık 1 ayda bitirebiliyorlar. İstediğimiz hızda ilerliyor. Bir ailenin 3 metrekarelik halıyı bitirmesinde ortalama 1600 TL gelir elde ediyorlar. Bunu yaparken de ev işlerinden geri kalmıyorlar. İşlerinden artakalan zamanlarını değerlendirerek hem gelir elde ediyorlar hem de halıcılığın yaygınlaşmasına katkı sunuyorlar" dedi.

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AYDA 200 HALI

'1 yılda 200 dokuyucu ayda 200 halı' sloganıyla yola çıktıklarını belirten Ali Uçum, "2022 Ocak ayı sonuna geldiğimizde Kars genelinde bu hedefe ulaşmak istiyoruz. Bu aşamaya geldiğimizde Kars'ta sanayide fabrika da kuracağız. Böylelikle bu halılarımızı Japonya pazarına sokacağız. Burada üretilen halıların tamamını ihraç edecek imkanımız var. Kars'ta kadınlar kaliteli halı dokuyabiliyorlar. Japonya pazarının istediği modelleri yapıyoruz. Şu anda 12 kadına istihdam sağlıyoruz. Bu sayı artarak devam edecek. 5 yıl sonra 1000 kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Şu an çalışmalar iyi gidiyor, inşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.

(DHA)

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