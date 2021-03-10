Kars'tan Japonya'ya! Karslı kadınların dokuduğu halılar, Japonların evine girecek

Susuz'un Karaçoban köyünde kurulan 2 tezgahta halı dokuyan, 4 çocuk annesi Nebahat İrkit (55) ile 2 çocuk annesi Nebahat Kırdiş, kendilerine sağlanan imkan için teşekkür etti. Kadınlar, tezgahlarla hem geleneksel sanatlarını yürütebildiklerini hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi. Halı dokumacılığı yaparken mani de seslendiren kadınlar, hikayeler ve sohbet eşliğinde ilmek atıyor. Kadınlar, el emeği göz nuruyla sürdürdükleri bu sanatı devam ettirmeyi arzuladıkları gibi komşu kadınların da halıcılık sektöründe çalışmak istediklerini belirtti.

JAPON PAZARINA SUNULACAK

Kars'ta 12 kadına kurulan halı tezgahlarında, 2 ay gibi kısa sürede 6 halı dokunurken, iş insanı Ali Uçum da çalışmaları yakından takip ediyor. Kadınları dinleyen, istek ve taleplerini alan Uçum, eksileri ve artıları yerinde görerek değerlendirmelerde bulundu. Uçum, 5 yılda 1000 kadına ulaşmak ve Japonya pazarının istediği motifleri işleterek, pazar payını artırmayı hedefliyor. Kars'ta kadınların kaliteli halı dokuduğunu bildiği için işe burada başladığını kaydeden Uçum, çalışmalardan memnun kaldıklarını anlattı.

Kars'ta ticareti canlandırmak adına bir dizi faaliyetlerde bulunduklarını belirten Ali Uçum, "Şu anda 6 halı bitti. Çalışmalar oldu, verimli geçiyor. Kaliteli ürünler alıyoruz. Diğer hanımlar da dokumacılığına başlamak istiyorlar. Bu anlamda ciddi bir talep var. Bu da bizi motive ediyor ve cesaretlendiriyor. Bugün de merkeze bağlı Karaçoban köyüne gelerek çalışmaları yerinde inceledik. 3 metrekarelik tezgahları evlere dağıtıyoruz. Kadınlar, bu tezgahlarda 3 metrekarelik bir halıyı yaklaşık 1 ayda bitirebiliyorlar. İstediğimiz hızda ilerliyor. Bir ailenin 3 metrekarelik halıyı bitirmesinde ortalama 1600 TL gelir elde ediyorlar. Bunu yaparken de ev işlerinden geri kalmıyorlar. İşlerinden artakalan zamanlarını değerlendirerek hem gelir elde ediyorlar hem de halıcılığın yaygınlaşmasına katkı sunuyorlar" dedi.