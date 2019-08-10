Kars Valisi Türker Öksüz, trafik güvenliğine dikkati çekmek için İçişleri Bakanlığınca "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek verdi.

Kars'ta Kurban Bayramı dolayısıyla araç trafiğinin yoğunluk kazandığı kara yollarında polis ve jandarma ekiplerince denetim yapılıyor.

Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile kentteki uygulama noktalarını ziyaret ederek, yolcuların bayramını kutladı.

Çocuklara emniyet kemerinin önemi anlatarak broşür ve boyama kitabı hediye eden ekipler, sürücülerden de can kayıpları yaşanmaması ve farkındalık oluşturulması amacıyla "Kemerin Ses Getirsin" kampanyasına destek vermesini istedi.

Kampanyaya destek vererek aracın arka koltuğunda kemerini takan Vali Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Vatandaşların Kurban Bayramını da kutlayan Öksüz, "Bütün aldığımız tedbirler vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesine yöneliktir. Aldığımız tedbirlerin bir kısmı asayişle ilgili, bir kısmı trafikle ilgilidir. Her şeyden önce istiyoruz ki vatandaşımız bu bayramı sağlık ve huzur içerisinde sevinçle geçirsin." diye konuştu.