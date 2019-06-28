HABER

Kars Valisi Türker Öksüz LGS Türkiye birincisini ödüllendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 17:03 | Son Güncelleme

Kars Valisi Türker Öksüz, Liselere Giriş Sınavı’nda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan Adil Karadağ’a ödül verdi.LGS’de 500 tam puan alan Adil Karadağ, başarılı olmasında en büyük etkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve kendisinin Erdoğan’ı örnek aldığını söyledi.Valilik makamında Karadağ ailesini ağırlayan Vali Öksüz, Liselere Giriş Sınavı’nda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan Adil Karadağ’a altın ve kitap seti, 470 puan alan kardeşi Yusuf Karadağ’a da bisiklet hediye etti.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kars Valisi Türker Öksüz, Adil Karadağ’ın başarısının büyük gurur verici olduğunu söyledi.

Kars Valisi Türker Öksüz, Liselere Giriş Sınavı’nda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan Adil Karadağ’a ödül verdi.
LGS’de 500 tam puan alan Adil Karadağ, başarılı olmasında en büyük etkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve kendisinin Erdoğan’ı örnek aldığını söyledi.
Valilik makamında Karadağ ailesini ağırlayan Vali Öksüz, Liselere Giriş Sınavı’nda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan Adil Karadağ’a altın ve kitap seti, 470 puan alan kardeşi Yusuf Karadağ’a da bisiklet hediye etti.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kars Valisi Türker Öksüz, Adil Karadağ’ın başarısının büyük gurur verici olduğunu söyledi. Öksüz, “Bugün bizim için, Kars için çok mutlu bir gün. Bu mutluluğu birlikte yaşıyoruz. Çünkü 1 Haziran’da yapılan Liselere Giriş Sınavı’nda başarılı olan öğrencimizi burada ağırlamaktan çok mutlu bir gurur duyuyorum. Adli Karadağ 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı, bu bizim için bütün Kars için, Kars’ta yaşayan bütün hemşehrilerimiz için çok gurur verici bir olay. Öğrencimizin başarısını kutluyorum. Biz bu sınavda iki tane Türkiye birincisi çıkardık. Birisi Sarıkamış Armutlu Ortaokulu’ndaki Adil Karadağ diğeri de Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı Ortaokulu’ndan Kemal Can İldiz. Tabi amacımız bu sayının ileriki yıllarda daha fazla artması. Liselere Giriş Sınavı olsun, üniversite sınavı bizim tabi başarımızı ölçmede önemli kriter, önemli sınavlar. Göreve başladığımdan beri Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, bütün okullarımız zaman zaman bir araya geliyoruz ve bir eylem planı da hazırladık. Amacımız bu eylem planı çerçevesinde okullarımızdaki öğrencilerimizin bu tür sınavlardaki başarı düzeyini en yükseğe çekmek. Biz iki tane birinci çıkarmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz ama bunu asla yeterli görmüyoruz. İleriki yıllarda bu sayıyı artırma hedefindeyiz. Ben öğrencimiz Adil’i tekrar en kalbi duygularımla kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek aldım”
Milleti için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek aldığını ifade eden Adil Karadağ, “Ben kendime milleti için gece gündüz çalışan Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek aldım. Bu sadece benim başarım değil, tüm milletin başarısıdır. Bu başarının oluşmasında tüm öğretmenlerim amcam, ailem hepsi rol oynadı. İleriye dönük hedeflerim var tabi ki de. Liseyi iyi bir puanla geçip Hacettepe Üniversitesi’nde elektronik mühendisi okumak istiyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Türker Öksüz, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler vererek kutladı. Öksüz, daha sonra basına kapalı olarak aile ile bir süre sohbet etti.

Kars Valisi Türker Öksüz LGS Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kars Valisi Türker Öksüz LGS Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kars Valisi Türker Öksüz LGS Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kars Valisi Türker Öksüz LGS Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kars Valisi Türker Öksüz LGS Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kars Valisi Türker Öksüz LGS Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kars Valisi Türker Öksüz LGS Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kars Valisi Türker Öksüz LGS Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kars Valisi Türker Öksüz LGS Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kars Valisi Türker Öksüz LGS Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kars Valisi Türker Öksüz LGS Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kars Valisi Türker Öksüz LGS Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kars Valisi Türker Öksüz LGS Türkiye birincisini ödüllendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Son dakika: MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

Son dakika! İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti (Hayri Baraçlı kimdir?)

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.