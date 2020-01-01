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  4. Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar

Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

Kars ve Ağrı'da vatandaşlar araçlarını battaniyelerle kaplayarak soğuktan korumaya çalıştı

KARS/AĞRI (AA) - Kars ve Ağrı'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu Kars'ta, bazı vatandaşlar da araçlarını battaniye ve halıyla örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Kent genelindeki dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Kaleiçi Mahallesi'nde dolmuş şoförlüğü yapan Bayram Karslı, durağın önünü mesken tutan güvercinleri yemleyerek aç kalmamalarını sağlıyor.

Sarıkamış ilçesinde de çatılarda buz sarkıtları oluştu. Sarıkamış-Kars kara yolu üzerinde bulunan Allahuekber Şehitlik Anıtı'ndaki asker heykellerinin kırağı tutması da güzel görüntü oluşturdu.

Öte yandan belediye ekipleri, yollarda biriken kar yığınlarını kamyonlara ilçe dışına taşıdı.

- Ağrı

Ağrı genelinde hakim olan dondurucu soğuklar nedeniyle çeşmeler ve şadırvanlar buz tuttu.

Vatandaşların araçlarını battaniyelerle örterek soğuklardan korumaya çalıştığı kentte, ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Vatandaşlardan Ömercan Belgin, kentte soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Ağrı'da normalde kışlar sert geçer. Bugüne kadar hava iyiydi ama bugün çok soğuk. Ağaçlar kırağı tuttu, nehirler dondu. Biz de donuyoruz." diye konuştu.

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