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Kars ve Ankara'da PKK/KCK operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 13:26 | Son Güncelleme

KARS ve Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kars ve Ankara'da PKK/KCK operasyonu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS ve Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
Terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı oldukları belirlenen kişilere yönelik Kars merkez ile Kağızman, Selim, Digor, Akyaka ile Ankara'da tespit edilen adreslere 23 Temmuz günü eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Polis tarafından Kars, ilçeleri ve Ankara'da gözaltına alınan M.S., M.S.O., M.Ö., M.Ü., İ.A., O.T., S.G., Ü.Ç., T.Y., A.Y., G.K. ve N.E. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y., G.K. ile N.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklalmada, "Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile kararlıkla devam edecektir" denildi.

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Kars ve Ankara'da PKK/KCK operasyonuKars ve Ankara'da PKK/KCK operasyonuKars ve Ankara'da PKK/KCK operasyonu

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