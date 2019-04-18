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Kars ve Ardahan'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 14:02 | Son Güncelleme

Kars ve Ardahan'da kar yağışı

KARS/ Kars ve Ardahan'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ta öğle saatlerinde başlayıp kısa sürede etkisini artıran yoğun kar yağışı doğayı beyaz örtü ile kapladı.

Aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan yayalar güçlükle yürüyebildi, araçlar ise trafikte zorlukla ilerleyebildi.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalıştı.

Baharın gelmesiyle yeni açan kardelen çiçekleri de kar altında kaldı.

Kent sakinlerinden Hakan Şahin, Sarıkamış'a baharın ancak mayıs ayında geleceğini belirterek, nisanda yağan karın yaşattığı zorluklara işaret etti.

- Göle-Kars yolunda ulaşım sağlanamıyor

Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığı Ardahan-Şavşat kara yolunda trafik ekiplerin çalışmasıyla normale döndü.

Yağışlardan dolayı dün meydana gelen göçük nedeniyle ulaşıma kapanan Ardahan'daki Göle-Kars kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin söz konusu yolu ulaşıma açmak başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kars ve Ardahan'da kar yağışı

Kars ve Ardahan'da kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı
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Ardahan kapalı yol kar yağışı Kars

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