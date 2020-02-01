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Kars ve Erzincan'da mahsur kalan hastalar için ekipler seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 02:23 | Son Güncelleme

Kars ve Erzincan'da mahsur kalan hastalar için ekipler seferber oldu

Kars ve Erzincan'da kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalan iki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ın Selim ilçesi Hasbey köyünde koah hastası Ayhan Yıldırım (54) aniden fenalaştı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunda, Yıldırım traktör ile hastaneye ulaştırılmaya çalışılırken mahsur kaldı. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi ekiplerine bildirildi.

İl Özel İdaresi ekipleri yolda kar küreme çalışması yaptıktan sonra sağlık ekipleri hastanın bulunduğu traktöre ulaştı. Yıldırım, yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık görevlisi Şifanur Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine hemen yola çıktıklarını belirterek, "Kar ve tipi nedeniyle yolda kaldık, ilerleyemedik. İl Özel İdaresi ekipleriyle irtibat kurduk, onlar geldikten sonra hastaya ulaştık. İlk müdahale sonrası hastaneye götürülen vatandaşımızın durumu iyi." dedi.

Hasta yakını Barış Tip, "Allah devletimizden bin kere razı olsun. Hastaneye ulaşmak için yola çıktık ama traktörle yolda kaldık. Ekipleri aradık, onlar da hemen bize ulaştılar." diye konuştu.

Bu arada, Erzincan'ın Refahiye ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Kamberağa Emirdere Mezrasında rahatsızlanan Dursun Ağaç'ın (66) yakınları is e112 Acil servisini arayarak ambulans talep etti.

Yola çıkan ambulans yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle hastaya ulaşamayınca devreye İl Özel İdaresi ekipleri girdi.

Ekiplerin yaklaşık 7 saat süren zorlu çalışması sonrası ulaşılan Ağaç, ambulansla Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan kar Kars tipi

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