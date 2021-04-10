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Kars ve Kastamonu iftar saatleri | Kars ve Kastamonu'da sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

10.04.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 13 Nisan itibarıyla başlayacak Ramazan ayında Kars ve Kastamonu’da sahur, iftar ve imsak vakitleri belli oldu. Kars ve Kastamonu’da ilk sahur, imsak, iftar yani akşam namazı saatleri, gün gün paylaşıldı.

Kars ve Kastamonu iftar saatleri | Kars ve Kastamonu'da sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı imsakiyesini paylaştı. 13 Nisan’da başlayacak olan Ramazan, 12 Mayıs’ta son bulacak. Kars ve Kastamonu’da gün gün sahur, imsak, iftar ve akşam namazı vakti, imsakiyede yer aldı.

KARS'TA SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı imsakiyeye göre; Kars'ta yaşayanlar 03:55’e kadar sahur yapabilecek. Kars'ta ilk imsak vakti 05:25'te bitecek. Kars'ta ilk akşam namazı 15:51'de okunacak.

Kars ve Kastamonu iftar saatleri | Kars ve Kastamonu'da sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

KARS'TA İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

13 04 2021 03:55 05:25 12:13 15:54 18:51 20:15
14 04 2021 03:53 05:24 12:13 15:55 18:52 20:17
15 04 2021 03:51 05:22 12:13 15:55 18:53 20:18
16 04 2021 03:50 05:21 12:13 15:55 18:54 20:19
17 04 2021 03:48 05:19 12:12 15:56 18:55 20:21
18 04 2021 03:46 05:18 12:12 15:56 18:56 20:22
19 04 2021 03:44 05:16 12:12 15:56 18:57 20:24
20 04 2021 03:42 05:15 12:12 15:57 18:58 20:25
21 04 2021 03:40 05:13 12:11 15:57 19:00 20:26
22 04 2021 03:38 05:12 12:11 15:57 19:01 20:28
23 04 2021 03:36 05:11 12:11 15:58 19:02 20:29
24 04 2021 03:35 05:09 12:11 15:58 19:03 20:31

KASTAMONU’DA SAHUR, İFTAR VE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Kastamonu’da ilk imsak vakti 04:30’da giriyor. Yani Müslümanlar, bu saate kadar bir şeyler yiyip içebilecek. Bu saatten sonra da niyetler getirilecek. Akşam namazı da 19:29'da okunacak. Yani Kastamonu’daki vatandaşlar, akşam 19:29'da ilk orucunu açacak.

Kars ve Kastamonu iftar saatleri | Kars ve Kastamonu'da sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

KASTAMONU'DA İMSAK, SABAH, ÖĞLE, İKİNDİ, AKŞAM VE YATSI NAMAZI SAATLERİ

13 04 2021 04:30 06:02 12:50 16:32 19:29 20:55
14 04 2021 04:28 06:00 12:50 16:32 19:30 20:56
15 04 2021 04:26 05:59 12:50 16:33 19:32 20:58
16 04 2021 04:24 05:57 12:50 16:33 19:33 20:59
17 04 2021 04:22 05:55 12:50 16:33 19:34 21:01
18 04 2021 04:20 05:54 12:49 16:34 19:35 21:02
19 04 2021 04:18 05:52 12:49 16:34 19:36 21:03
20 04 2021 04:16 05:51 12:49 16:35 19:37 21:05
21 04 2021 04:15 05:49 12:49 16:35 19:38 21:06
22 04 2021 04:13 05:48 12:48 16:35 19:39 21:08
23 04 2021 04:11 05:46 12:48 16:35 19:40 21:09
24 04 2021 04:09 05:45 12:48 16:36 19:41 21:11

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Kars Kastamonu

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