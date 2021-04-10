Kars ve Kastamonu iftar saatleri | Kars ve Kastamonu'da sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı imsakiyesini paylaştı. 13 Nisan’da başlayacak olan Ramazan, 12 Mayıs’ta son bulacak. Kars ve Kastamonu’da gün gün sahur, imsak, iftar ve akşam namazı vakti, imsakiyede yer aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı imsakiyeye göre; Kars'ta yaşayanlar 03:55’e kadar sahur yapabilecek. Kars'ta ilk imsak vakti 05:25'te bitecek. Kars'ta ilk akşam namazı 15:51'de okunacak.
13 04 2021 03:55 05:25 12:13 15:54 18:51 20:15
14 04 2021 03:53 05:24 12:13 15:55 18:52 20:17
15 04 2021 03:51 05:22 12:13 15:55 18:53 20:18
16 04 2021 03:50 05:21 12:13 15:55 18:54 20:19
17 04 2021 03:48 05:19 12:12 15:56 18:55 20:21
18 04 2021 03:46 05:18 12:12 15:56 18:56 20:22
19 04 2021 03:44 05:16 12:12 15:56 18:57 20:24
20 04 2021 03:42 05:15 12:12 15:57 18:58 20:25
21 04 2021 03:40 05:13 12:11 15:57 19:00 20:26
22 04 2021 03:38 05:12 12:11 15:57 19:01 20:28
23 04 2021 03:36 05:11 12:11 15:58 19:02 20:29
24 04 2021 03:35 05:09 12:11 15:58 19:03 20:31
Kastamonu’da ilk imsak vakti 04:30’da giriyor. Yani Müslümanlar, bu saate kadar bir şeyler yiyip içebilecek. Bu saatten sonra da niyetler getirilecek. Akşam namazı da 19:29'da okunacak. Yani Kastamonu’daki vatandaşlar, akşam 19:29'da ilk orucunu açacak.
13 04 2021 04:30 06:02 12:50 16:32 19:29 20:55
14 04 2021 04:28 06:00 12:50 16:32 19:30 20:56
15 04 2021 04:26 05:59 12:50 16:33 19:32 20:58
16 04 2021 04:24 05:57 12:50 16:33 19:33 20:59
17 04 2021 04:22 05:55 12:50 16:33 19:34 21:01
18 04 2021 04:20 05:54 12:49 16:34 19:35 21:02
19 04 2021 04:18 05:52 12:49 16:34 19:36 21:03
20 04 2021 04:16 05:51 12:49 16:35 19:37 21:05
21 04 2021 04:15 05:49 12:49 16:35 19:38 21:06
22 04 2021 04:13 05:48 12:48 16:35 19:39 21:08
23 04 2021 04:11 05:46 12:48 16:35 19:40 21:09
24 04 2021 04:09 05:45 12:48 16:36 19:41 21:11