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Kars ve Sarıkamış’ın yaban hayatı çocuk kitabında toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

KUZEYDOĞA Derneği gönüllüleri, Kars ve Sarıkamış'ın yaban hayatının yer aldığı bir kitap yayımladı.

Kars ve Sarıkamış’ın yaban hayatı çocuk kitabında toplandı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KUZEYDOĞA Derneği gönüllüleri, Kars ve Sarıkamış'ın yaban hayatının yer aldığı bir kitap yayımladı. Kitap, öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak.
KuzeyDoğa Derneği gönüllülerinin ücretsiz hazırladığı kitap, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) sosyal sorumluluk projesi kapsamında basıldı. Dernek tarafından okullarda düzenlenecek olan programlarda hem yaban hayatı anlatılacak hem de kitaplar öğrencilere ücretsiz dağıtılacak. İsteyen, KuzeyDoğa Derneği Kars Şubesi'nden de temin edebilecek.
KuzeyDoğa Derneği Başkanı Dr. Çağan Şekercioğlu, "Gönüllülerimiz bize çok güzel bir katkıda daha bulunarak yaban hayatının ve doğanın korunması üzerine Kars’a ve bölgeye özel bir çocuk kitabı hazırladı. TANAP sosyal sorumluluk projesi kapsamında da bu kitap yayınlandı. Kitabı hazırlayan gönüllümüz Rita Golden Gelman. İngilizce’den çeviren ise Bezen Balamir isimli gönüllümüz. Editör ise KuzeyDoğa eski çalışanlarımızdan Önder Cırık. İllustrasyonu ise yine bir göllümüz Elif Avşar yaptı. Bunu hiçbir ücret almadan yaptılar. Baskı ücretini ise TANAP karşıladı" dedi.
Kitap içerisinde Kars ve çevresindeki kurtlar, baykuşlar, leylekler, kartallar, tilkiler, boz ayılar, kuşlar, vaşaklar, tavşanların olduğunu belirten Şekercioğlu, "Genel olarak Kars ve Sarıkamış’ın yaban hayatı odaklı bir çalışma. Yaban domuzu, porsuk, boz ayı gibi bölgemizde görülen yaban hayatı kitapta yer alıyor. Biz bunları ücretsiz olarak çocuklarımıza dağıtıyoruz ki onlarda yaban hayatıyla ilgili, doğa korumayla ilgili bir bilinç oluşsun. Kars’a, Doğu Anadolu Bölgesi’ne özgü yaban hayatı türleri de bu bölgenin türleridir. Bu kitapla genç arkadaşlarımızı bilgilendireceğiz, bilinçlendireceğiz ki onlar da KuzeyDoğa Derneği, çevre, yaban hayatı gönüllüsü olsun. Bu kitap zaten çok genç yaş grubuna yönelik kitaptır. Böyle küçük yaşlarda bu bilinci kazanmalarını ümit ediyoruz" diye konuştu.
Bu bilincin çocuk yaşta kazandırılmasının önemine de vurgu yapan Şekercioğlu şunları söyledi:
"Çocuklar bu alanda en önemli gruptur. Bu bilinç birçok çocukta zaten var. Benim de çocukluğumda vardı. 4 yaşında ben hayvanları araştırmaya başladım. Öldürmeden yakalayıp, bakıp, doğaya bırakmaya başladım. 4 yaşında hayvan yakalıyordum. 44 yaşında halen hayvan yakalıyorum. Bunu bir kariyere bile dönüştürdüm. Bunun da olmasının sebebi ailemin, hocalarımın, öğretmenlerimin teşvik etmesi oldu. Yani bu bilinç zaten bir çok çocukta var. Bunu teşvik edersek çok daha genç arkadaşımız biyolog, bilim insanı, çevreci, ekolog, doğa korumacı olacaktır. Bu kitabın amacı da bu bilinci teşvik etmek ve geliştirmek."

FOTOĞRAFLI

Kars ve Sarıkamış’ın yaban hayatı çocuk kitabında toplandıKars ve Sarıkamış’ın yaban hayatı çocuk kitabında toplandıKars ve Sarıkamış’ın yaban hayatı çocuk kitabında toplandıKars ve Sarıkamış’ın yaban hayatı çocuk kitabında toplandı

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