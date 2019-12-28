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  4. Kars ve Tunceli'de 51 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars ve Tunceli'de 51 köy yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 12:10 | Son Güncelleme

Kars ve Tunceli'de 51 köy yolu ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kars ve Tunceli'de 51 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akdere köyü ile Sarıkamış ilçesine bağlı Bozat ve Parmakdere köylerine kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Tunceli

Tunceli'de de kar yağışı nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent genelinde çarşamba gününden itibaren aralıklarla devam eden ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan 48 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 8 karla mücadele ekibi çalışma yapıyor.

- Ağrı

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma Beşiktepe köyü yolundaki sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte dün sabah başlayan ve aralıklarla akşam saatlerine kadar devam eden kar yağışı sonrası yollarda oluşan gizli buzlanma, il merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Beşiktepe köyü yolunda ilerleyen sürücüleri etkiledi.

Sürücüler, virajlı bölgelerde oluşan kaygan zeminde yolda kaldı. Yolcular, kara saplanan araçları kurtarmak için uzun süre mücadele eden sürücülere yardım etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı kar yağışı Kars köy yolu Tunceli ulaşım

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