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Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 08:11 | Son Güncelleme

Kars’ta kara kış hüküm sürüyor.

Kars’ta kara kış hüküm sürüyor. Sabah erken saatlerde lapa lapa yağan kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.
Karslılar bahar ve sıcak havayı beklerken, yeniden kar sürprizi ile karşılaştı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar kara hazırlıksız yakalandı. Bir anda başlayan ve 10 dakika içerisinde etrafı beyaza bürüyen kar, kente kışı yeniden getirdi.
Kars’ta Nisan ayında kar yağışının normal olduğunu ifade eden vatandaşlar, Kars’ta, “Haziran” ayı gelmeden , “Yaz” geldi denilmez sözünü bir kez daha hatırlattı.
Öte yandan Kar yağışının etkili olduğu Kars’ta sürücülerde hazırlıksız yakalandı. Kışlık lastiklerini çıkaran sürücüler, beyaza bürünen caddelerde ilerlemekte zorluk çekti.
Kar yağışının aralıklarla devam edeceği belirtildi. Kars’ta kar yağışından ekili alanlarında zarar gördüğü kaydedildi.

Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı
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