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Karsan, Romanya'ya elektrikli araç ihraç ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 20:27 | Son Güncelleme

Karsan, Romanya'ya elektrikli araç ihraç ediyor

BÜKREŞ (AA) - Romanya'nın Suceava Belediyesi, Karsan’ın elektrikli aracı olan “Jest” modelinden 5 adet satın aldı.
Suceava Belediyesi'nin 4 Temmuz'da düzenlediği ihaleyi kazanan Karsan’ın elektrikli araçları için imza töreni belediye binasında gerçekleşti. Anlaşmaya Suceava Belediye Başkanı İon Lungu ile Karsan Romanya distribütörü Anadolu Automobil Rom temsilcisi Magda Pesu imza attı.
Karsan, söz konusu elektrikli araçları 6 ay sonra teslim edecek.
İhale, bir Türk markasının Romanya'da kazandığı ilk elektrikli araç ihalesi özelliğini taşıyor ve imzalan kontrat yaklaşık 1 milyon avro değerinde.

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