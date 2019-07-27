Karsan ve ILO kadın erkek eşitliği için harekete geçti

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin yerli ticari araç üreticisi Karsan ile Birleşmiş Milletler’in (BM) çalışma dünyasıyla ilgili ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için örnek teşkil edecek bir adım atıyor.

Kıraça Holding'den yapılan açıklamaya göre, Karsan, gerçekleştirdiği stratejik iş birlikleri ve atılımlarıyla örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Karsan son olarak ILO ile yürüttüğü iş birliğiyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi noktasında diğer şirketler için de emsal teşkil edecek bir çalışma başlatmaya hazırlanıyor. Söz konusu çalışma kapsamında Kıraça Holding, Karsan ve ILO arasında kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesine ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokol imzalandı.

- “Sürdürülebilir kalkınma ancak güçlü kadınlarla olur”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, kadınların iş hayatında yer almasının bireysel ve toplumsal kalkınma açısından son derece önemli olduğunu belirterek, “Kadın güçlenirse toplum güçlenir; sürdürülebilir kalkınma ancak güçlü kadınlarla olur. Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşması için kadın istihdam oranının artması elzem. Kıraça olarak biz de bu yaklaşımla tüm dünyada, kadının hem iş hayatında hem de sosyal hayatta güçlendirilmesini destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.