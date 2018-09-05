Kars'ı 7 ayda 66 bin kişi gezdi

Türkiye'deki üç interaktif müzeden biri olan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, Ani Örenyeri, Çıldır Gölü, tarihi Kars Kalesi ve Beylerbeyi Sarayını bünyesinde barındıran Kars, 7 ayda ziyaretçi akınına uğradı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılının 7 ayı itibariyle Kars'a 66 bin yerli ve yabancı turistin geldiğini söyledi.

2017 yılında Kars'ı 110 bin kişinin ziyaret ettiğini anımsatan Doğanay, "2018 yılının 7'nci ayı sonu itibariyle 66 bin kişiyi yakalamış durumdayız. Bu yıl 110 bin kişiyi çok rahat bir şekilde geçeceğimizi düşünüyoruz. İyi bir yoldayız, güzel gidiyoruz." dedi.

Doğanay, Kars'a gelen turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında UNESCO Dünya Miras Listesindeki Ani Örenyeri ve Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi olduğunu ifade ederek, "Harp Tarihi Müzesi beklediğimizden daha fazla ilgi gördü. Bu 9 günlük bayram tatili süresi boyunca da yaklaşık 6 bin 700 ziyaretçi sayısına ulaştık. Ani Örenyeri Dünya Miras Listesine girdikten sonra ilgi gördü. Dünya Miras Listesine giren eserleri takip eden 3 milyonluk bir kitle var. Bu 3 milyonluk kitlenin şu anda yaklaşık yüzde 10'unu almış durumdayız. Yani 300 bine doğru gidiyoruz inşallah." diye konuştu.

