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  4. Karşı apartmandaki kadınlara bakarak kendisini tatmin eden şüpheli adli kontrolle serbest

Karşı apartmandaki kadınlara bakarak kendisini tatmin eden şüpheli adli kontrolle serbest

23.02.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde karşı apartmandaki kadınlara bakarak kendisini tatmin eden E.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Semerciler Mahallesi 791 Nolu Sokak’ta yaşayan A.A. isimli kadın, dün akşam karşı apartmandaki dairede oturan E.A.’nın kendi dairelerine bakarak kendisini tatmin ettiği görüntüleri cep telefonuyla kaydederek şikayetçi oldu.

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SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan E.A. ifadesinde, evde yalnız yaşadığını, film izledikten sonra tek başına olduğu için kendisini tatmin ettiğini söyledi. A.A. ise ifadesinde, E.A.’nın bir süredir pencerelerini kapatmadan evinde yarı çıplak halde gezdiğini ve daha önce de oturduğu daireye bakarak kendilerini gördüğünde, kendisini tatmin ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından E.A. adliyeye sevk edildi. E.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
kendi analarına yapsınlar adli kontrolle nasıl dinlene dinlene döverler
Ne söylenebilir ki ihtiyar akşam yine kaldığı yerden devam eder.
yediğimiz içtiğimiz şeylerın içine ne kattınız kardeşim nasıl bır hal aldık

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