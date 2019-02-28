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"Karşı ittifakta gariplik var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 13:20 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Biz MHP ile meşru, aleni, şerefli birliktelik yaptık. Her yerde anlatıyoruz. Bunu açıkça çıkıp ilan ediyoruz, fakat karşı taraftaki ittifakta bir gariplik var" - "Biz diyoruz ki ittifak yaptıysanız 'biz bu PKK'nın uzantısı olan lanet parti ile bir araya gelip ittifak yaptık' diye çıkıp söyleyin. Evlatlarımızın katilleriyle bir araya geldiğinizi söyleyin, ikisini de söyleyemiyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Biz MHP ile meşru, aleni, şerefli birliktelik yaptık. Her yerde anlatıyoruz. Bunu açıkça çıkıp ilan ediyoruz, fakat karşı taraftaki ittifakta bir gariplik var." dedi.

Çankaya Müftülüğüne bağlı cami dernek başkanları ve yönetimleri ile Maltepe'de bir otelde bir araya gelen Özhaseki, Ankara'ya dair projeler hazırladığını ancak rakibinin henüz ortaya bir proje koymadığını söyledi.

Özhaseki, "Sizler bunlara bakarak karar verirsiniz diye bir hayalim vardı. Adayın geçmişteki tecrübelerine, projelerine bakıp karar verecekler sanıyordum. Ancak gördük ki tam bir hayalmiş. Çünkü hiç kimse proje yayınlamadı. Ne projesi olduğunu da bilmiyoruz. Bol laf kalabalığıyla, polemikle, bulduğu herkese bir vaatle aday çıktı karşımıza." ifadelerini kullandı.

Hiçbir rakibinin şahsıyla ilgili tek bir cümle sarf etmediğinin altını çizen Özhaseki, ancak Ankara'ya talip olan kişinin projelerini sormanın da hakkı olduğunu vurguladı.

İttifaklara değinen Özhaseki, "Biz MHP ile meşru, aleni, şerefli birliktelik yaptık. Her yerde anlatıyoruz. Bunu açıkça çıkıp ilan ediyoruz, fakat karşı taraftaki ittifakta bir gariplik var. Görünüşte CHP ile İYİ Parti ittifak yapmış gibi duruyor ancak arkada sakladıkları bir şey daha var. Üstünü kapattıkları, söylemek istemedikleri, utandıkları mahcup bir ortak daha var. Ankara’da hele bu mahcubiyet zirvede olduğu için adını anamıyorlar. Biz diyoruz ki ittifak yaptıysanız, 'biz bu PKK’nın uzantısı olan lanet parti ile bir araya gelip ittifak yaptık' diye çıkıp söyleyin. Evlatlarımızın katilleriyle bir araya geldiğinizi söyleyin. İkisini de söyleyemiyorlar. Asıl sıkıntı burada işte. Bize yutturacaklarını sanıyorlar." diye konuştu.

- Gazetecilerin sorularını yanıtladı

Program sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özhaseki, iki tür anket olduğunu söyledi.

Birinci grup anketin manipülasyona yönelik olduğunu, ikinci grubun ise gerçek anketler olduğunu ifade eden Özhaseki, ziyaret ettiği yerlerde insanların kendisine olan ilgisinden söz etti.

Özhaseki, "Sokaktaki insanlar sizi bağırlarına basıyorsa, güzel sözler söylüyorsa bu umut vericidir. İki aydır geziyoruz ve hep ilgi gördük. İşin başından beri umutluyum. Ta ilk günden beri. Çıkıp o moralle devam ediyoruz. Müthiş bir toplumsal mutabakat var. Karşı taraftan insanlar yöneldikçe özellikle CHP'li seçmen bizim projelerimize ilgi gösterdikçe daha çok umutlanıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen ve davetliler katıldı.

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