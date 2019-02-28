"Karşı ittifakta gariplik var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Biz MHP ile meşru, aleni, şerefli birliktelik yaptık. Her yerde anlatıyoruz. Bunu açıkça çıkıp ilan ediyoruz, fakat karşı taraftaki ittifakta bir gariplik var." dedi.

Çankaya Müftülüğüne bağlı cami dernek başkanları ve yönetimleri ile Maltepe'de bir otelde bir araya gelen Özhaseki, Ankara'ya dair projeler hazırladığını ancak rakibinin henüz ortaya bir proje koymadığını söyledi.

Özhaseki, "Sizler bunlara bakarak karar verirsiniz diye bir hayalim vardı. Adayın geçmişteki tecrübelerine, projelerine bakıp karar verecekler sanıyordum. Ancak gördük ki tam bir hayalmiş. Çünkü hiç kimse proje yayınlamadı. Ne projesi olduğunu da bilmiyoruz. Bol laf kalabalığıyla, polemikle, bulduğu herkese bir vaatle aday çıktı karşımıza." ifadelerini kullandı.

Hiçbir rakibinin şahsıyla ilgili tek bir cümle sarf etmediğinin altını çizen Özhaseki, ancak Ankara'ya talip olan kişinin projelerini sormanın da hakkı olduğunu vurguladı.