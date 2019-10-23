Karşı komşusunun silahlı saldırısında yaşamını yitirdi

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, dün iş çıkışı evine giderken sabah tartıştığı karşı komşusu M.S.Ç.'nin silahlı saldırısına uğrayan Adnan Koç (33) yaşamını yitirdi.

​Olay, dün saat 19.00 sıralarında Hatundere Mahallesi İZBAN istasyonu yakınında meydana geldi. İki çocuk babası Adnan Koç, işten çıkıp evine doğru giderken, yolda, sabah tartıştığı karşı komşusu M.S.Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından vurulan Koç, kanlar içeresinde yere yığıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adnan Koç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Koç'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından kaçan M.S.Ç., polisin çalışması sonucu kısa süre sonra yakalandı. M.S.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, Koç'un öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

