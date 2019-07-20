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Karşı protesto aşırı sağcıları vazgeçirdi

20.07.2019 18:03 | Son Güncelleme

Almanya'nın Kassel şehrinde aşırı sağcıların eylem düzenleyeceği haberi üzerine yaklaşık 8 bin kişi protesto için sokağa çıktı.

Karşı protesto aşırı sağcıları vazgeçirdi

Aşırı sağcılar eyleme gelmedi."Medyanın Walter Lübcke cinayetini sağ hareketleri radikal olarak göstermek üzere kullandığını" savunan Sağ Parti’nin Almanya’nın Kassel kentinde Cumartesi günü yaptığı eylem çağrısına katılım olmadı.

Kentte aşırı sağcıların eylem düzenleyeceği haberi üzerine yaklaşık 8 bin kişi protesto için sokağa çıktı. Emniyet yetkilileri, Sağ Parti'nin (Die Rechte) eylemine 500 kişilik katılım beklendiğini ancak saat 12:00'de düzenlenmesi beklenen eyleme herhangi bir katılım gerçekleşmediğini açıkladı.

Kassel Valiliğinin Sağ Parti'nin eyleminin yasaklanması için Hessen Eyalet İdare Mahkemesi’ne yapmış olduğu başvuru reddedilmişti.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Sağ Parti'nin eylem düzenleme kararına tepki gösterdi. Vali Lübcke cinayetinin sadece birkaç hafta önce işlendiği bir ortamda Sağ Parti'nin eylem düzenlemesini eleştiren Lambrecht, "Nefreti körükleyen bu insanların Kassel sokaklarında yürüyüş düzenleyecek olması çirkin ve ikiyüzlü" ifadesini kullandı.

Almanya'da 2 Haziran'da öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke soruşturmasının şüphelisi Stephan E.'nin aşırı sağcı çevrelerle bağlantısı olduğu iddia ediliyor. E. cinayeti işlediğini itiraf etmiş ancak tek başına hareket ettiği yönünde ifade vermişti.

dpa/MY,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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