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Karşı şeride geçen kamyonetteki 5 kişilik aile ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 00:27 | Son Güncelleme

Karaman’da bir kamyonetin alt geçide geldiği sırada kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu içinde bulunan 5 kişilik aile ölümden döndü.Kaza, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Ereğli Köprülü Kavşağı’nın emniyet tarafında meydana geldi.

Karşı şeride geçen kamyonetteki 5 kişilik aile ölümden döndü

Karaman’da bir kamyonetin alt geçide geldiği sırada kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu içinde bulunan 5 kişilik aile ölümden döndü.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Ereğli Köprülü Kavşağı’nın emniyet tarafında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şaban G. yönetimindeki 33 ZR 690 plakalı kamyonet, alt geçide geldiği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki tel bariyerleri devirerek karşı şeride geçti. Kaza esnasında karşı şeritten başka bir aracın gelmemesi ise olası faciayı önledi. Kamyonette bulunan aile uzun süre kazanın şokunu üzerilerinden atamazken, trafik ekipleri alt geçit girişinde güvenlik tedbiri aldı. Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapanan alt geçit, kamyonetin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karşı şeride geçen kamyonetteki 5 kişilik aile ölümden döndü

Karşı şeride geçen kamyonetteki 5 kişilik aile ölümden döndü

Karşı şeride geçen kamyonetteki 5 kişilik aile ölümden döndü

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