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Karşı şeride geçen otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:08 | Son Güncelleme

Karabük’te karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Karabük’te karşı şeride geçen otomobil, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Safranbolu istikametine giden Bahar Bayram yönetimindeki 06 GCP 76 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Özel MEDİKAR Hastanesi önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek, Safranbolu’dan Karabük istikametine giden Fatih Yılmaz yönetimindeki 34 BTB 797 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis, polis ve Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Bayram otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Bayram, ambulansla olay yerindeki Özel MEDİKAR Hastanesine kaldırıldı. Kazada sürücü Bayram’ın yanında bulunan Hatice Burke de Özel MEDİKAR Hastanesine kaldırılırken, diğer sürücü ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

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