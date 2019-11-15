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Karşı şeride geçen otomobil hafif ticari araçla çarpıştı:3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 21:20 | Son Güncelleme

KARABÜK?te, kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçirek hafif ticari araçla çarpıştı.

KARABÜK?te, kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçirek hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken otomobilde sıkışan kadın sürücü itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı?nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Bahar Bayram(30) idaresindeki 06 GCP 76 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek Fatih Yılmaz(25) idaresindeki 34 BTB 797 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddediyle savrulan hafif ticari araç özel bir hastanenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Bahar Bayram, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan Bayram ile yanında bulunan Hatice Burken ve hafif ticari aracın sürücüsü Yılmaz, ambulanslarla hemen yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza anı hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin karşı şeride geçip hafif ticari araçla çarpışması yer alıyor.

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