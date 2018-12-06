HABER

Karşı şeride geçen TIR, başka bir TIR'a çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 00:35 | Son Güncelleme

KONYA’nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçerek başka bir TIR’a çarptı.

Karşı şeride geçen TIR, başka bir TIR'a çarptı: 1 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya), (DHA)- KONYA’nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçerek başka bir TIR’a çarptı. Kazada kabinde sıkışarak ağır yaralanan sürücüyü itfaiye kurtardı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Ereğli-Adana yolunun 10’uncu kilometresinde bulunan Bulgurluk mevkiinde meydana geldi. Bayram Uslu yönetimindeki 03 ZB 304 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Adana istikametinden Konya istikametine giden Ömer Dilekli yönetimindeki 01 YN 990 plakalı kargo TIR’ı ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan TIR sürücülerinden Bayram Uslu, kabinde sıkıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Bayram Uslu, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer TIR sürücüsü Ömer Dilekli ise kazayı yara almadan atlattı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Karşı şeride geçen TIR, başka bir TIR'a çarptı: 1 yaralıKarşı şeride geçen TIR, başka bir TIR'a çarptı: 1 yaralı

PARTNERBu kez bikini bile giymedi!Bu kez bikini bile giymedi!
Mersin'de 21 bin 700 paket 'kaçak sigara' ele geçirildiMersin'de 21 bin 700 paket 'kaçak sigara' ele geçirildi
Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladıTartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

Marmara geçen hafta sallanmıştı! Uzmandan korkutan açıklama: Yerlerini verdi

Marmara geçen hafta sallanmıştı! Uzmandan korkutan açıklama: Yerlerini verdi

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta dehşet! Eski sevgilisini bir erkekle yakalayınca...

Parkta dehşet! Eski sevgilisini bir erkekle yakalayınca...

Dolmuşta feci ölüm!

Dolmuşta feci ölüm!

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Diyarbakır'da anne ile kızı apartman dairesinde bacaklarından vuruldu

Diyarbakır'da yaşandı! Anne ile kızı aynı anda...

Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!

Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.