Karşı şeride geçen tır iki araçla çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın otomobil ve cipe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mahmut Hardal'ın (47) kullandığı 06 YZK 60 plakalı tır, Samsun-Ankara kara yolu Derecik mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Önce aydınlatma direğine ve ağaçlara çarpan tır, daha sonra karşı yönden gelen Aydın Söylemez idaresindeki 55 AV 458 plakalı otomobil ve Kemal Bilge yönetimindeki 55 ST 779 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada, Kemal, Hanife ve Fadime Bilge ile Döndü Yıldırım yaralandı.

Yaralılar vatandaşların durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolunda, hasar gören araçların ve yola saçılan ağaç parçalarının kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

