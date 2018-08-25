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KARŞI ŞERİDE GEÇEREK DEVRİLEN TIR KAZASI KAMERADA

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 11:05 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, şoförün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen TIR, devrilerek yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Haber- Kamera Hasan YİĞEN KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, şoförün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen TIR, devrilerek yaklaşık 100 metre sürüklendi. Şans eseri karşı şeritten herhangi bir araç gelmezken, kazada yaralanan olmadı. Kaza anı ise bir evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaza, bugün saat 06.15 sıralarında, Ankara- İzmir D- 300 Karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak yönünden İzmir'e doğru giden Ali Koşan, yönetimindeki 33 DGG 22 plakalı yün iplik yüklü TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçerek devrilen TIR, yaklaşık 100 metre sürüklendi. TIR'ın devrilmesiyle çıkan ses, çevredeki vatandaşlarda korku yarattı. O sırada karşı şeritten hiçbir aracın gelmemesi, kazanın boyutlarının büyümesini önledi. Yara almadan kazayı atlatan Koşan'ı, olay yerine gelen sağlık ekipleri muayene etti, boyunluk taktı. Koşan'ın iyi olduğunu söylemesi ve herhangi bir soruna rastlanmaması üzerine sağlık ekipleri, kaza yerinden ayrıldı. Kaza anı bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen karayolları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı. İzmir- Ankara Karayolu Uşak yönüne yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalıp, ardından tek şeritten ulaşıma açıldı. Devrilen TIR'ın kaldırılması için çalışmalara başlandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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