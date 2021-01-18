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  4. Karşı şeride geçmek isteyen tır şarampole uçtu: 1 yaralı

Karşı şeride geçmek isteyen tır şarampole uçtu: 1 yaralı

18.01.2021 22:47 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan tır şarampole devrildi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan tır şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yalova-Bursa yolunda seyir eden Selahattin Y. idaresindeki kum yüklü 34 KG 874 plakalı tır, karşı şeride geçerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkarttığı yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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