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Karşı şeritteki araca çarptı, 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 13:56 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil karşı şeritteki araca çarptı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil karşı şeritteki araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Bartın-Ankara karayolu üzerinde Ramazanoğlu Boduklar mevkisinde 2 araç çarpıştı. Çaycuma istikametinden Bartın istikametine seyir halinde olan Emrah B.’nin hakimiyetinde olan 34 TA 4422 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bartın istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan sürücülüğünü Ekrem P.’nin yaptığı 34 RLU 34 plakalı araca çarptı. Kazayı görenler sağlık ekiplerini ve bölge trafiği arayarak yardım istedi. Kazada sürücü Emrah B., Asiye B., Bahar A. ve Umut A. ile diğer araç sürücüsü Ekrem P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların yapılan tedavilerinin ardından hayatı tehlikelerinin olmadığı tespit edildi.
Olay ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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