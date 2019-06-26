KİLİS (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "2018 yılındaki Suriye'ye ihracatımız 1 milyar 344 milyon dolar civarında, 70 milyon dolar da ithalatımız var. 2010'larda 1 milyar 800 milyon dolarlara çıkmıştı. Amacımız bu ihracat hacmini daha da genişletmek. Buna paralel olarak ithalatı da artırmak. Çünkü karşı tarafın da refahını artırmamız lazım." dedi.

Çobanbey Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunmak üzere Kilis'e gelen Turagay, temaslarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'in Karkamış, Kilis'in Çobanbey ve Öncüpınar gümrük kapılarında inceleme yapmak üzere bölgeye geldiğini söyledi.

Gümrük kapılarındaki kurumlar arası iş birliğinin ve yapılan çalışmaların gurur verici olduğunu vurgulayan Turagay, Karkamış Gümrük Kapısı'nın kendileri için en önemli kapılardan biri olduğuna dikkati çekti.

Karkamış Gümrük Kapısı'nın en iyi şekilde modernize edildiğini ifade eden Turagay, şunları kaydetti:

"Karkamış önemli bir transit kapımız, dolayısıyla çok yüksek miktarda tır geçişleri oluyor. Çobanbey Gümrük Kapısı'nda da yenilemeleri tamamlamış durumdayız. Amacımız çok net ve ortada, karşıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) var. Bizim ÖSO'nun olduğu alanlarda hem halkımızın hem orada yaşayan Suriye vatandaşlarımızın refahını artırmamız gerekiyor. Ticaretin önünü mümkün olduğu kadar açmamız lazım. Bununla ilgili gerekli çalışmaları yaptık ve 15 Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere bir genelge çıkarttık. İhracattaki engellerin hemen hemen hepsini kaldırdık. İhracat artık serbest hale geldi diyebilirim."