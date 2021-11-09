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Karşı yola geçmek isterken ölüme gitti!

09.11.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

astamonu’nun Taşköprü ilçesinde karşıya geçmek isteyen kişi, plakası öğrenilemeyen bir otomobilin kendisine çarpmasıyla hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle yayanın metrelerce sürüklendiği anlar yer alırken, sürücünün hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Kaza, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinde seyir halinde olan Erkan A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun kenarına park ettiği otomobilinden inerek yolun karşısında bulunan akaryakıt istasyonuna gitmek isteyen Metin Öztürk’e çarptı. Hızla gelen otomobilin çarpması neticesinde metrelerce sürüklenen Metin Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Öztürk’ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen kazada, Metin Öztürk’ün bir vatandaş ile birlikte yolun karşısına geçtiği görülüyor. Hızla gelen otomobil, Öztürk’e çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile Öztürk, metrelerce sürükleniyor.

İHA

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Kastamonu
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