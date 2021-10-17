Karşı yola geçmek isteyen çocuğa böyle çarptı

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Akşemsettin Bulvarı üzerinde yokuş aşağı inen otomobil, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaklaşık 10 yaşlarındaki yabancı uyruklu bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, yaklaşık 10 metre savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, yaralı çocuğun yardımına koştu. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Suriye uyruklu çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YOKUŞ AŞAĞI GELİRKEN ÇARPTI

Öte yandan, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yoldan karşıya geçmeye çalışan çocuğa, yokuş aşağı gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle çocuk savrularak 10 metre sürükleniyor. Kaza sonrası cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde ise çevredekilerin yaralı çocuğun yardımına koştuğu görülüyor.

DHA

