Karşıdan bakınca yol, aşağıdan bakınca merdiven! Navigasyona uyup giren sürücüler hayatının şokunu yaşıyor

Bursa’da Uludağ'dan inecek olan vatandaşlar navigasyona adres yazdıklarında ana yoldan değil de Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'ndeki merdivenlerin olduğu noktaya geliyor. Navigasyona uyarak kestirme yolu kullanmak isteyen sürücüler aşağı uçunca istedikleri adres yerine tamirhaneye gitmek zorunda kalıyor.

ÇOK SAYIDA KAZA MEYDANA GELDİ

Karşıdan bakınca yol, aşağıdan bakınca merdiven olduğu anlaşılan yerde kısa sürede çok sayıda kaza meydana gelirken, vatandaşlar gelen sürücülere kullandıkları navigasyonu güncelleştirmeleri ve tabelalara bakması konusunda uyarıda bulundu.

"GÜNCEL OLMAYAN NAVİGASYONLAR BURAYI HALEN ARAÇLAR İÇİN KULLANILABİLECEK YOL GÖSTERİYOR"

Sürücülerden daha dikkatli olmasını isteyen Murat Çelik, “Burası eskiden araçlara açık bir yoldu. Uzun süre önce burası kapatıldı ve yayalar için merdiven yapıldı. Ardından tabelalar çakıldı. Fakat burada bir iki haftada çok sayıda araç merdivenlerden uçtu. Çünkü güncel olmayan navigasyonlar burayı halen araçlar için kullanılabilecek yol gösteriyor. Burası zaten karşıdan bakınca merdiven gibi gözükmüyor dolayısıyla sürücüler de burada aşağı uçuyor” dedi.

(İHA)

