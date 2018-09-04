Karşıdan gelen tırın önüne çıktı! Feci kaza kamerada

Rusya'nın Samara şehrinde meydana gelen feci kaza, arkadan gelen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Araçlar yolda seyir halindeyken, önce bulunan beyaz araç, bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçti.

O sırada karşı yönden bir TIR'ın gelmesiyle facia kaçınılmaz oldu. Verilen bilgilere göre yaşanan feci kazada karşı yöne geçen araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın ters şeride neden geçtiği bilinmezken feci kaza kameraya yansıdı.



