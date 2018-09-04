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Karşıdan gelen tırın önüne çıktı! Feci kaza kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 04.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

Rusya'da bir araç kamerasına yansıyan feci kazanın görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu. Bir anda ters şeride geçen araç dehşete neden oldu. İşte o anlar.

Rusya'nın Samara şehrinde meydana gelen feci kaza, arkadan gelen başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Araçlar yolda seyir halindeyken, önce bulunan beyaz araç, bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçti.

O sırada karşı yönden bir TIR'ın gelmesiyle facia kaçınılmaz oldu. Verilen bilgilere göre yaşanan feci kazada karşı yöne geçen araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın ters şeride neden geçtiği bilinmezken feci kaza kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya trafik kazası TIR Ters Şerit

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