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Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 22:42 | Son Güncelleme

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Manisa-Uşak D250 karayolunda meydana geldi.

Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Manisa-Uşak D250 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 34 HK 4102 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen Asım Koçak’a (76), çarptı. Çarpmanın etkisiyle Asım Koçak yolun kenarına savruldu. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Asım Koçak’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan çarpmanın etkisiyle tırın ön tarafının parçalanması dikkat çekti. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından Koçak’ın cansız bedeni Merkez Efendi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü T.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

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