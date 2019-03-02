HABER

Karşıdan karşıya geçmek isterken düştüğü su kanalında boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 18:37 | Son Güncelleme

Antalya’da sulama kanalında bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Antalya’da sulama kanalında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Şahsın, kanalın üstünden geçmek isterken dengesini kaybederek suya düştüğü tahmin ediliyor.
Olay, Aksu ilçesi Barbaros Mahallesi Toparlar Caddesi tarihi Perge Antik Kenti yanında bulunan sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanalının içerisinde cansız bir kişinin bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yeri gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsın 61 yaşındaki Hasan Ali Özel olduğunu teşhis etti. Şahsın bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre geride sulama kanalının üzerinden karşıya geçmek isterken düşerek boğulduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan adamın yakınları da olay yerine akın etti. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, şahsın çıkarılışının izlenmesine izin vermedi. Polis ekipleri kanalın önüne battaniye asarak cesedin görünmesinin önüne geçti. Özel’in oğlunu ise yakınları teselli etti.
Şahsın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarılarak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Muğla'da kaçak kazıya suçüstüMuğla'da kaçak kazıya suçüstü
Kent meydanında tekme tokat kavga ettiler: 5 gözaltıKent meydanında tekme tokat kavga ettiler: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Dünyanın gözü orada! Karşılıklı ateş açıldı

Dünyanın gözü orada! Karşılıklı ateş açıldı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.