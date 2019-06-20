HABER

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kardeşlere araba çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 13:21 | Son Güncelleme

Bursa’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kardeşlere araba çarptı.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kardeşlere araba çarptı

Bursa’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kardeşlere araba çarptı. 2 kardeşin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Çirişhane Mahallesi Etibank Cadde’si üzerinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hasnee Elabbud Elcunid (7) ve kardeşine, Güler Oktay idaresindeki 34 RE 6110 plakalı özel araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Hasnee ağır yaralandı, kardeşi ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde abla kardeşe karşıdan karşıya geçerken araba çarpıyor.
Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 ekipleri ve polise haber verdi. Yerde yatan ve ağır yaralı olan Hasnee Elabbud Elcunid’e sağlık ekipleri müdahale etti. Durumu ağır olan küçük kız ve ablası Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kardeşlere araba çarptı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kardeşlere araba çarptı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kardeşlere araba çarptı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kardeşlere araba çarptı

PARTNERİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlülerİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlüler
Freni boşalan kamyonun çarptığı elektrik direği yıkıldıFreni boşalan kamyonun çarptığı elektrik direği yıkıldı
Tecavüz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdıTecavüz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

İnegöl'de sağanak ve dolu (2)

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.